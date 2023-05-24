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13:27, 24 мая 2023Экономика

Популярная сеть супермаркетов разгневала покупателей из-за цветов флага Украины

«Фонтанка»: покупатели потребовали перекрасить сеть магазинов «Лента»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российская торговая сеть «Лента» столкнулась с недовольством покупателей из-за фирменных сине-желтых цветов компании. Об этом со ссылкой на комментарии ретейлера сообщает «Фонтанка».

Представитель сети гипермаркетов отметила, что компания уже больше года ежедневно получает гневные обращения от граждан, «в том числе через администрацию президента», с требованием перекрасить торговые точки. «У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — добавила она на совещании с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского с розничными сетями и торговыми центрами.

Пресс-служба «Ленты» официально не прокомментировала для СМИ ситуацию с жалобами и возможную смену фирменного стиля компании.

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Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержаний. Он назвал абсурдным преследование за цвета, так как иначе сотни брендов придется закрыть за их логотипы и запретить как минимум одну политическую партию — ЛДПР.

В апреле из данных Генпрокуратуры стало известно, что нарушения при проверке надзорными органами сетей супермаркетов и гастрономов выявляют более чем в половине случаев. Самыми распространенными из них стали несоответствие ценника и стоимости на кассе и торговля товарами с истекшим сроком годности. Также ретейлеры часто не соблюдают условия хранения товара, допускают отсутствие или повреждение упаковки и нарушение товарного соседства.

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Влада Горячева
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