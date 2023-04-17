В торговых сетях зафиксировали всплеск нарушений

«Известия»: крупные магазины уличили в антисанитарии, просрочке и торговле фальсификатом

Больше половины проверок надзорных органов сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением нарушений. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные единого реестра проверок Генпрокуратуры.

Самыми распространенными нарушениями стали несоответствие ценника и стоимости на кассе и торговля товарами с истекшим сроком годности. Также в тройке несоблюдение условий хранения — неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства.

В 2021 году стало известно, что почти половина (45 процентов) молока и молочной продукции на полках российских магазинов оказалась просроченной. Об этом говорилось в исследовании «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основании мониторинга 270 магазинов в 19 российских регионах. Лидерами по просрочке оказались кефир, йогурты, творог, сметана, рассказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов. Проверки проводились в таких крупных сетях, как «Атак», «Ашан», «Вкусвилл», «Лента», «Карусель», «Магнит», «О'КЕЙ» и других.