Стало известно о переносе авиасалона МАКС на 2024 год

ТАСС: проведение авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском перенесли на 2024 год

Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 в подмосковном Жуковском в этом году не состоится. Об этом от источника в оргкомитете мероприятия стало известно ТАСС.

«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», — заявил он, добавив, что окончательное решение касательно переноса мероприятия будет принято 25 мая.

То, что авиасалон не состоится в 2023 году, подтвердил и другой собеседник агентства. «Подготовка к летной программе уже отменена», — сказал он.

Официально о переносе мероприятия пока не сообщалось.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был состояться в городе Жуковском с 25 по 30 июля. Ранее сообщалось, что на мероприятии, в частности, покажут пассажирский самолет Ил-114 и газогенератор двигателя ПД-35.