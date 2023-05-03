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15:27, 3 мая 2023Наука и техника

Газогенератор двигателя ПД-35 покажут на МАКС-2023

«Ростех» покажет газогенератор двигателя большой тяги ПД-35 на авиасалоне МАКС-2023

Фото: «ОДК-Авиадвигатель»

Госкорпорация «Ростех» покажет газогенератор российского турбовентиляторного двигателя большой тяги ПД-35 на международном авиационно-космическом авиасалоне МАКС-2023. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-авиадвигатель» Александр Иноземцев.

«Хочу заверить, что мы не останавливаемся на достигнутых успехах и готовы показать на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2023 газогенератор первого в истории отрасли двигателя большой тяги ПД-35», — сказал Иноземцев, комментируя присвоение ему звания Героя Труда.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) разрабатывают для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации.

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В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что первый полет обновленного отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с российскими двигателями ПД-8 планируется в течение трех месяцев.

В декабре 2022 года Александр Иноземцев рассказал, что сроки разработки двигателя ПД-35 сдвинуты на два года.

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Даниил Иринин
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