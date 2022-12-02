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13:01, 2 декабря 2022Наука и техника

Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 сдвинут на два года

«ОДК-Авиаконструктор»: сроки разработки авиадвигателя ПД-35 сдвинут на два года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сроки разработки авиационного двигателя ПД-35 сдвинут на два года. Об этом ТАСС в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума сообщил заместитель гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» по управлению комплексом «Пермские моторы», управляющий директор — генконструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

По его словам, разработку ПД-35 планировали завершить до 2027-2028 года.

«Сейчас, в связи со всеми событиями, [эти сроки] сдвигаются на пару лет, потому что средства сейчас перераспределены на наращивание объемов ПД-14, ПД-8, ПС-90А. Это вынужденная мера, но ничто не прекращается», — рассказал руководитель.

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В декабре 2021 года ТАСС со ссылкой на распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина сообщил, что из резервного фонда страны на разработку ПД-35 выделено более 44,6 миллиарда рублей.

В июле того же года генеральный конструктор Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-35 относится к поколению 5++.

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Иван Потапов
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