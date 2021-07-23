Генконструктор назвал отличия российских двигателей ПД-14 и ПД-35

От авиационного двигателя ПД-14 пятого поколения силовой агрегат ПД-35 отличается тем, что относится к поколению 5+, заявил ТАСС генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

«По сравнению с двигателем ПД-14 температура газа перед турбиной повышена примерно на 100 градусов Цельсия, степень сжатия и степень двухконтурности увеличены примерно на 25 процентов», — сказал специалист.

По словам генконструктора, «в рамках программы ПД-35 разрабатываются технологии, которые вполне могут быть отнесены к технологиям двигателей шестого поколения: высокотемпературные керамические композиционные материалы, интеллектуальные САУ (система автоматического управления) и система диагностики, технологии более электрического двигателя».

В декабре 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21-310 («Магистральный самолет XXI века 310») с российскими двигателями ПД-14.

В марте 2019 года гендиректор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) академик Российской академии наук (РАН) Евгений Каблов заявил, что турбовентиляторный двигатель ПД-14, предназначенный для самолета МС-21, «только сравнительно недавно был разработан и создан» и является «совершенно выдающимся».

В октябре 2018 года ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации Александра Нерадько.