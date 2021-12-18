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Россия дополнительно выделила более 44 миллиардов рублей на ПД-35

Правительство выделило 44,6 миллиарда рублей на разработку и создание авиадвигателя ПД-35

Фото: Globallookpress.com

Правительство России из резервного фонда выделило более 44,6 миллиарда рублей на разработку и создание перспективного авиационного двигателя ПД-35, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Федеральный центр продолжает оказывать поддержку ключевым проектам в сфере гражданского авиастроения. Свыше 44,6 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35», — заявили в правительстве.

О том, что на создание ПД-35 планируется выделить дополнительные средства, Мишустин рассказал ранее в декабре в ходе совещания по реализации проектов в области авиационного двигателестроения.

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В июле генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-35 относится к поколению 5++.

В августе 2020 года источник «Известий» в оборонно-промышленном комплексе заявил об утверждении требований к новым транспортным самолетам, которые могут получить четыре двигателя ПД-35.

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Иван Потапов
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