Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.

Согласно информации газеты, с технической комплектацией нового самолета Минобороны и промышленность определятся к концу года, а соответствующая научно-исследовательская работа (НИР) по определению характеристик Перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) открыта.

Созданием аванпроекта, который должен быть готов к декабрю текущего года, занимается «Ил». Опытно-конструкторские работы (ОКР) должны стартовать со следующего года.

Замена Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан» должна, в частности, иметь возможность воздушной дозаправки и перевозить не менее 80 тонн грузов. В требования к новому самолету включена возможность базирования на грунтовых и снеговых аэродромах.

Издание отмечает, что замена Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан» получит, предположительно, четыре двигателя ПД-35, которые еще предстоит создать.

Материалы по теме Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

В августе 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским».

В августе 2018 года министр говорил, что имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов, в частности, Ан-124 «Руслан», прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены.