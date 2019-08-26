Украинский Ан-124 станет «российским»

Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, обновлению подвергаются бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолетные системы. «Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на 4-й квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами», — сказал глава Минпромторга.

Мантуров добавил, что на данный момент «Ильюшин» ведет научно-исследовательскую работу (НИР) по выбору облика перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену Ан-124 «Руслан», защита аванпроекта которого назначена на 2020 год.

В мае на Украине запретили эксплуатацию пяти гражданских Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», поскольку летная годность таких самолетов была продлена с нарушениями правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в обход украинской компании-разработчика «Антонов».

В августе 2018 года Мантуров заявил, что имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены.

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В июле того же года член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов усомнился в текущих возможностях российской промышленности производить самолеты Ан-124 «Руслан».

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находятся 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».

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