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16:21, 24 мая 2023Спорт

Младший сын Кости Цзю нокаутировал австралийского боксера

Младший сын Кости Цзю Никита нокаутировал австралийца Бенджамина Боммбера в первом раунде

Фото: @boxingtv.pro

Австралийский боксер Никита Цзю выиграл шестой бой подряд на профессиональном ринге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний спортсмен, сын бывшего абсолютного чемпион мира по боксу Кости Цзю, победил соотечественника Бенджамина Боммбера. Цзю нокаутировал соперника в первом раунде.

Цзю-младший, выступающий в весовой категории до 69,9 килограмма, провел шесть боев в профессиональном боксе и одержал победу в каждом из них. Для 21-летнего Боммбера это первое в карьере поражение при пяти победах.

Еще один сын Кости Цзю, 28-летний Тим Цзю, также является профессиональным боксером и выступает за Австралию. На его счету 21 победа в 21 поединке.

Дарья Коршунова
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