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15:21, 24 мая 2023Силовые структуры

Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров

В Москве полицейские задержали черных банкиров, обналичивших три миллиарда рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Для работы они использовали счета 20 подконтрольных фирм.

За свои услуги черные банкиры брали не менее двух процентов от суммы. Доход от нелегального бизнеса составил 63 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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