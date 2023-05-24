Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров

В Москве полицейские задержали черных банкиров, обналичивших три миллиарда рублей

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Для работы они использовали счета 20 подконтрольных фирм.

За свои услуги черные банкиры брали не менее двух процентов от суммы. Доход от нелегального бизнеса составил 63 миллиона рублей.