Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 24 мая 2023Россия

Одноклассники описали пытавшегося перерезать горло выпускнице в России школьника

«МК»: пытавшийся перерезать горло выпускнице под Волгоградом школьник был тихоней

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ученик 11-го класса, который пытался перерезать горло выпускнице на последнем звонке под Волгоградом, был тихоней. Об этом рассказали его одноклассники, пишет «Московский комсомолец».

«Он был тихим и над ним иногда смеялись, и он говорил, что отомстит или что-то в этом духе», — вспомнила одна из школьниц.

Известно, что выпускник учился на тройки и четверки. По словам одноклассников, школьник ни с кем не общался и испытывал симпатию к девочке, на которую напал.

23 мая во время последнего звонка в школе поселка Иловля Волгоградской области 17-летний выпускник достал нож и напал на стоящую впереди него школьницу. Известно, что подросток переживал из-за предстоящего ЕГЭ и ранее не конфликтовал с одноклассниками. Пострадавшую отвезли в больницу с порезом на шее и впоследствии отправили домой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
С-350 впервые в мире сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата. В чем российский ЗРК превосходит американский Patriot?
Врач с Первого канала назвал неочевидный способ защиты от деменции
Подросток спас сестру от похитителя выстрелом из рогатки
Российские войска уничтожили подполковника ВСУ под Запорожьем
Microsoft выпустила третье крупное обновление для Windows 11
Пугачева закрыла последний бизнес в России
Премьер Японии высказался о планах по вступлению в НАТО
В российском коттеджном поселке житель обнаружил авиабомбу 1941 года
Некоторым регионам России предрекли аномальную температуру
Одноклассники описали пытавшегося перерезать горло выпускнице в России школьника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.