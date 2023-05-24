Одноклассники описали пытавшегося перерезать горло выпускнице в России школьника

«МК»: пытавшийся перерезать горло выпускнице под Волгоградом школьник был тихоней

Ученик 11-го класса, который пытался перерезать горло выпускнице на последнем звонке под Волгоградом, был тихоней. Об этом рассказали его одноклассники, пишет «Московский комсомолец».

«Он был тихим и над ним иногда смеялись, и он говорил, что отомстит или что-то в этом духе», — вспомнила одна из школьниц.

Известно, что выпускник учился на тройки и четверки. По словам одноклассников, школьник ни с кем не общался и испытывал симпатию к девочке, на которую напал.

23 мая во время последнего звонка в школе поселка Иловля Волгоградской области 17-летний выпускник достал нож и напал на стоящую впереди него школьницу. Известно, что подросток переживал из-за предстоящего ЕГЭ и ранее не конфликтовал с одноклассниками. Пострадавшую отвезли в больницу с порезом на шее и впоследствии отправили домой.