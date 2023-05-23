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16:09, 23 мая 2023Силовые структуры

Стало известно о переживаниях из-за ЕГЭ напавшего на школьницу выпускника

РИА Новости: выпускник, напавший на одноклассницу под Волгоградом, переживал из-за ЕГЭ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

17-летний подросток, пытавшийся перерезать горло однокласснице во время линейки в поселке Илов Волгоградской области, переживал из-за предстоящего ЕГЭ. Об этом РИА Новости рассказали в местной школе.

Известно, что ранее юноша не конфликтовал с одноклассниками и был малообщительным. Мотивы нападения выясняются. Следствие заявило, что оценит работу руководства школы.

Ранее стало известно, что в поселке Илов Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке напал на школьницу с ножом. На помощь ей пришли одноклассники. Нападавшего передали полицейским, а потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу.

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Елизавета Новикова
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