Стало известно о переживаниях из-за ЕГЭ напавшего на школьницу выпускника

РИА Новости: выпускник, напавший на одноклассницу под Волгоградом, переживал из-за ЕГЭ

17-летний подросток, пытавшийся перерезать горло однокласснице во время линейки в поселке Илов Волгоградской области, переживал из-за предстоящего ЕГЭ. Об этом РИА Новости рассказали в местной школе.

Известно, что ранее юноша не конфликтовал с одноклассниками и был малообщительным. Мотивы нападения выясняются. Следствие заявило, что оценит работу руководства школы.

Ранее стало известно, что в поселке Илов Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке напал на школьницу с ножом. На помощь ей пришли одноклассники. Нападавшего передали полицейским, а потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу.