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20:36, 24 мая 2023Из жизни

Женщина нашла редкую жемчужину в купленной на рынке улитке

The Thaiger: в Таиланде женщина нашла оранжевую жемчужину в морской улитке

Фото: Perfect Lazybones / Shutterstock / Fotodom

33-летняя Тевали Сайтанвон, жительница провинции Чонбури, Таиланд, нашла редкую оранжевую жемчужину в морской улитке, приготовленной на ужин. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина купила улиток на местном рынке вместе с другими продуктами. Вечером Сайтанвон очистила и сварила моллюсков, подала их к столу и села ужинать вместе с мужем. Внезапно мужчина, укусивший улитку, почувствовал твердый предмет во рту.

Сперва супруги подумали, что он чуть не проглотил обычный камешек. Однако, внимательно рассмотрев находку, поняли, что это была редкая оранжевая жемчужина размером с ноготь. Теперь Сайтанвон планирует обратиться к специалисту, чтобы подтвердить, что жемчужина является настоящей. Женщина отметила, что несмотря на ценность жемчужины она не собирается ее продавать, планирует сохранить.

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Оранжевый жемчуг производят морские улитки, относящиеся к роду Melo. Цвет жемчуга соответствует окраске внутренней части раковины моллюска и варьируется от ярко-оранжевого, оранжевого, оранжево-желтого до желтого, светлого, почти белого. Оранжевые жемчужины представляют наибольшую ценность.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска обнаружила черный жемчуг в мидиях, которые приготовила на ужин. Женщина решила сохранить находку из-за необычного совпадения.

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Алиса Удовик
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