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18:10, 24 мая 2023Силовые структуры

Педофила задержали за изнасилование пятилетней россиянки во время стрима

В Якутске педофила задержали за изнасилование пятилетней девочки во время стрима

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутске задержали 42-летнего местного жителя Айдера А., подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В начале мая мужчина стримил в приложении «Чатрулетка». Он показывал зрителям, как насилует пятилетнюю внучку своей сожительницы. Фрагмент записи попал в сеть и вызвал скандал. Россияне стали искать педофила.

Расследованием занималась полиция и частный детектив Максим Заболотный. Он помог установить личность извращенца. Во время задержания у мужчины изъяли ноутбук и флешку.

В отношении него возбудили дело. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские задержали освободившегося осенью 2022 года серийного педофила-насильника за приставания к девятилетней девочке.

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Елизавета Новикова
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Педофила задержали за изнасилование пятилетней россиянки во время стрима
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