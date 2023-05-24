Газ в Европе рекордно подешевел

Цены на газ в Европе упали до минимальных с июня 2021 года $320 за тысячу кубометров

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF подешевели до минимума почти за два года — 321 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз контракты торговались на этом уровне в июне 2021 года. По состоянию на 12:31 по московскому времени цены на газ скорректировались до 326 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на резкое сокращение поставок из России, европейские цены на газ падают с сентября 2022 года. Сразу после остановки экспорта по основному маршруту поставок в Европу — «Северному потоку», стоимость газа взлетела до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. С тех пор топливо подешевело в десять раз. Одним из основных факторов снижения цен стали рекордные запасы газа в хранилищах ЕС.

Кроме того, в мае Евросоюз запустил механизм совместных закупок газа, что, как ожидают чиновники, сгладит колебания цен, наблюдавшиеся в прошлые годы. Опыт оказался настолько успешным, что европейские страны начали строить планы по совместным закупкам других видов сырья, в частности, водорода, писала газета Financial Times.