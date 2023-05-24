Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:37, 24 мая 2023Экономика

Газ в Европе рекордно подешевел

Цены на газ в Европе упали до минимальных с июня 2021 года $320 за тысячу кубометров

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF подешевели до минимума почти за два года — 321 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз контракты торговались на этом уровне в июне 2021 года. По состоянию на 12:31 по московскому времени цены на газ скорректировались до 326 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на резкое сокращение поставок из России, европейские цены на газ падают с сентября 2022 года. Сразу после остановки экспорта по основному маршруту поставок в Европу — «Северному потоку», стоимость газа взлетела до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. С тех пор топливо подешевело в десять раз. Одним из основных факторов снижения цен стали рекордные запасы газа в хранилищах ЕС.

Кроме того, в мае Евросоюз запустил механизм совместных закупок газа, что, как ожидают чиновники, сгладит колебания цен, наблюдавшиеся в прошлые годы. Опыт оказался настолько успешным, что европейские страны начали строить планы по совместным закупкам других видов сырья, в частности, водорода, писала газета Financial Times.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
Премьер Грузии оценил возобновление прямого авиасообщения с Россией
На Западе заявили о значительном ускорении темпов поставок оружия на Украину
Россиянкам назвали способ составить модный образ на выпускной
Премьер Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций
В российском регионе директора дептранса заподозрили в получении взятки
Люся Чеботина покинула музыкальную премию из-за ссоры с Идой Галич
Газ в Европе рекордно подешевел
Президент Киргизии прилетел в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.