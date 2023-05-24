Резников признал применение Украиной ракет Storm Shadow

Глава Минобороны Украины Резников впервые признал применение ВСУ ракет Storm Shadow

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников впервые признал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow», — заявил он.

Признание Резникова прозвучало после брифинга с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который посетил Украину 24 мая. Он пообещал Киеву дальнейшую поддержку всеми возможными видами вооружения, включая противотанковые ракеты, танки, ракеты Storm Shadow и истребители.

18 мая Уоллес заявил, что ВСУ начали применять преданные Великобританией ракеты Storm Shadow. «Я могу сказать, что они использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании на Украине, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности», — отметил министр.