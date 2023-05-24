Резников признал применение Украиной ракет Storm Shadow
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников впервые признал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow», — заявил он.
Признание Резникова прозвучало после брифинга с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который посетил Украину 24 мая. Он пообещал Киеву дальнейшую поддержку всеми возможными видами вооружения, включая противотанковые ракеты, танки, ракеты Storm Shadow и истребители.
18 мая Уоллес заявил, что ВСУ начали применять преданные Великобританией ракеты Storm Shadow. «Я могу сказать, что они использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании на Украине, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности», — отметил министр.