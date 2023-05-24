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08:14, 24 мая 2023Россия

Россия и КНР увеличили объемы проводимых в нацвалютах расчетов

Мишустин: доля проводимых расчетов в нацвалютах между Россией и КНР достигла 70 процентов
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service / via Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже 70 процентов трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводятся в нацвалютах. Об увеличении объемов проводимых операций политик рассказал в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном, говорится на сайте кабмина.

«70 процентов трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах — рублях и юанях», — отметил Мишустин.

По его словам, сотрудничество двух стран в энергетической сфере приобрело стратегический характер. Мишустин также подчеркнул, что Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай. Кроме того, продолжают расти поставки природного газа, угля и электроэнергии.

23 мая премьер-министр России заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином может достичь рекордного показателя в 200 миллиардов долларов в 2023 году. Об этом Мишустин упомянул на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По словам главы кабмина, рост товарооборота сопровождается в первую очередь снижением зависимости от западных валют.

22 мая Михаил Мишустин прилетел в Китай, где принял участие в бизнес-форуме. Как сообщалось ранее, политик планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета. Это первый официальный визит российского премьера в КНР в должности главы кабмина.

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Марина Совина
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