В России пожаловались на импортозамещенную систему навигации самолета SSJ

«Ъ»: российские перевозчики пожаловались на недостатки системы навигации SSJ-100

Использующие российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ) авиаперевозчики пожаловались на отказы и неполноту информации в импортозамещенной системе навигации. Об этом со ссылкой на пилотов SSJ-100 сообщает «Коммерсантъ».

Одной из первых с проблемами при использовании авторизованной авиапроизводителем навигационной базы столкнулась авиакомпания «Россия», основной эксплуатант отечественных самолетов. Главные штурманы «Газпром-авиа» и Red Wings подтвердили, что у российских баз есть недостатки «в части полноты содержащейся в них аэронавигационной информации и периодических отказов».

По словам пилотов, неточности или отказы навигационных баз данных (НБД) можно нивелировать корректировкой показателей в ручном режиме. Поэтому они не оказывают критически важного влияния на безопасность полетов, особенно с учетом того, что в работе используются электронные карты на планшетах, которые позволяют экипажу выбирать рулежную дорожку и парковочное место.

После ухода из России французского производителя Thales программное обеспечение компании на самолетах перестали обновлять. В результате производителю SSJ-100 «Иркут» пришлось одобрить установку на самолеты НБД компании из Санкт-Петербурга «Авиа-брифинг». Альтернативную базу Центра аэронавигационной информации (ЦАИ) от Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) использовать не стали как не прошедшую сертификацию.

Входящая в «Ростех» корпорация «Иркут», которая производит самолеты Sukhoi, подсчитала, что к 2030 году парк SSJ-100 в российских авиакомпаниях из-за проблем с ремонтом сократится более чем в пять раз — со 150 до 28 единиц. Это связано с использованием российско-французских двигателей SaM-146, обслуживанием которых занимались французы. Импортозаместить их непросто, так как вместе с двигателями нужно провести замену мотогондол, доработать пилоны и крылья самолета, бортовую кабельную сеть и системы вспомогательной силовой установки.