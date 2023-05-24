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12:08, 24 мая 2023Силовые структуры

Силовики обнаружили схрон со взрывчаткой и формой ВСУ в Запорожье

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии нашли схрон со взрывчаткой и формой ВСУ в Запорожье

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Запорожской области полицейские совместно с коллегами из Росгвардии и УФСБ обнаружили схрон со взрывчаткой и формой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики узнали, что на неработающей базе может быть тайник, оставленный украинскими военными. Из него изъяли пять тротиловых шашек, четыре дымовые шашки, один гранатомет РПГ, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию украинской войсковой части.

Выяснилось, что раньше на базе располагалось подразделение морской пехоты ВСУ. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Запорожье полицейские и росгвардейцы нашли тайник с тысячей боеприпасов.

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Екатерина Власова
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