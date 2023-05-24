Названы главные мифы о борьбе с бессонницей

Эксперт по сну Линдси Браунинг назвала счет овец и алкоголь бесполезными при бессоннице

Специалистка по сну, член Британского психологического общества Линдси Браунинг перечислила популярные мифы о борьбе с бессонницей. Ее мнение приводит Daily Mail.

По словам Браунинг, распространено убеждение, что счет воображаемых овец помогает быстрее уснуть. Она назвала это бесполезным занятием, поскольку взрослому человеку нужны более сложные задачи, чтобы отвлечь мозг от навязчивых мыслей. В качестве альтернативы эксперт предложила вспоминать главных героев любимых фильмов или считать в обратном порядке, начиная с тысячи. Кроме того, Браунинг опровергла миф о пользе алкоголя перед сном.

Вы можете быстрее заснуть после алкоголя, но качество сна будет хуже. Исбежать бессонницы можно, прекратив употребление горячительных напитков по крайней мере за четыре часа до сна, чтобы организм успел вывести алкоголь Линдсей Браунинг специалистка по сну

Многие ошибочно думают, что недостаток ночного сна можно компенсировать днем или на выходных, добавила Браунинг. Однако на самом деле продолжительный дневной сон ведет лишь к рассеянности и ночной бессоннице, говорит специалистка. Она посоветовала придерживаться постоянного режима во все дни недели, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым.

Если вы лежите в постели и изо всех сил стараетесь уснуть, скорее всего, у вас не получится. Вы будете все более и более тревожным и разочарованным. Лучше на время прекратить попытки и попробовать снова после перерыва. Послушайте музыку, почитайте книгу и отключитесь от электронных устройств Линдсей Браунинг специалистка по сну

Браунинг заявила, что просмотр телевизора перед сном не помогает быстрее уснуть. По ее мнению, яркий свет экрана мешает выработке мелатонина и нарушает естественный цикл сна. Специалистка посоветовала читать книги перед сном и засыпать в прохладной комнате при температуре не выше 19 градусов.

Ранее исследователь поведенческой медицины сна Молли Этвуд и сомнолог Ребекка Спенсер назвали способ восстановить бодрость и концентрацию после бессонницы. Они предложили днем делать перерывы в работе для двадцатиминутного сна.