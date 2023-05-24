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09:03, 24 мая 2023Из жизни

Подросток спас сестру от похитителя выстрелом из рогатки

9and10news: подросток в США спас сестру от похитителя при помощи рогатки

Фото: N8Allen / Shutterstock / Fotodom

Подросток из американского города Алпена, штат Мичиган, спас восьмилетнюю сестру от похитителя при помощи выстрела из рогатки. Об этом сообщает 9and10news.

После школы 13-летний Оуэн Бернс пришел домой, чтобы поиграть в компьютерные игры. Его восьмилетняя сестра решила поискать грибы на заднем дворе дома. Через некоторое время подросток услышал крик сестры. Сначала он решил, что это шутка. Когда девочка закричала второй раз, он понял, что происходит что-то серьезное.

Оуэн выглянул на улицу и увидел, что сестру пытается похитить незнакомец. Брат вооружился рогаткой, камнем и мраморным шариком и дважды выстрелил в этого человека. Он попал преступнику в голову и грудь, что позволило сестре убежать. Факт произошедшего подтвердил представитель полиции Деррик Кэрролл. «Никто не верил, что молодой человек может дважды попасть в человека из рогатки», — сказал он.

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Злоумышленник сразу же попытался скрыться. Бернс немедленно позвонил матери, и та вызвала полицию. Полицейские разыскали нападавшего спустя десять минут в туалете ближайшей автомобильной заправки.

Женщина рассказала, что очень испугалась, когда ей позвонил сын. «Я была в шоке. Я только услышала слово "похищение" и сразу бросилась на помощь», — заявила журналистам она. «Если бы я не оказался рядом и не услышал ее крик, она бы пропала без вести. Я бы не простил себе этого до конца жизни», — признался Оуэн.

17-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в попытке похищения. Он предстал перед судом.

Ранее сообщалось, что в Намибии юноша сразился с огромным крокодилом и спас девятилетнюю сестру из его челюстей. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

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Алиса Дмитриева
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