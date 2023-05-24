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14:43, 24 мая 2023Наука и техника

Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1а»

«Роскосмос»: госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-23»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-23». Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram.

«Госкомиссия на Байконуре допустила ракету "Союз-2.1а" к заправке, трансляция пуска начнется в 15:30 мск», — говорится в сообщении.

Пуск ракеты намечен на 15:56 мск. Примерно через девять минут после старта должно произойти отделение корабля, раскрытие солнечных батарей и антенн. Полет до Международной космической станции займет примерно 3 часа 25 минут, а стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована в 19:21 мск.

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«Прогресс МС-23» должен доставить на станцию почти 2,5 тонны грузов, среди которых 499 килограммов топлива для дозаправки МКС, 630 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также 1322 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции. Корабль будет на орбите 189 суток.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на Россию придется около 15 процентов от общих расходов на сведение МКС с околоземной орбиты, так как на российский сегмент приходится около 15 процентов от массы станции.

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Даниил Иринин
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