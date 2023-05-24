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09:19, 24 мая 2023Экономика

В России предложили ввести заградительные пошлины на зарубежные БАДы

«Известия»: в России предложили ввести пошлины в 220% на БАДы недружественных стран

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

В России начали обсуждение ввода заградительных пошлин для БАДов из недружественных стран. Соответствующее предложение в Минэкономразвития внес Национальный союз защиты прав потребителей, сообщает газета «Известия».

Председатель союза Павел Шапкин предложил либо полностью запретить поставки биодобавок из недружественных стран, либо ввести на их ввоз пошлины в размере 220 процентов. Заседание правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции по этому вопросу состоится в июне.

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Вячеслав Агапов
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