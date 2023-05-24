В России предложили ввести заградительные пошлины на зарубежные БАДы

«Известия»: в России предложили ввести пошлины в 220% на БАДы недружественных стран

В России начали обсуждение ввода заградительных пошлин для БАДов из недружественных стран. Соответствующее предложение в Минэкономразвития внес Национальный союз защиты прав потребителей, сообщает газета «Известия».

Председатель союза Павел Шапкин предложил либо полностью запретить поставки биодобавок из недружественных стран, либо ввести на их ввоз пошлины в размере 220 процентов. Заседание правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции по этому вопросу состоится в июне.