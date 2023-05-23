Европейский производитель инсулина задумался об уходе из России

«Ъ»: Novo Nordisk может передать российскую дистрибуцию инсулина сторонней компании

Крупный европейский производитель инсулина Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору. Об этом со ссылкой на источники на фармрынке сообщает «Коммерсантъ».

Датская компания, которая поставляла инсулин в Россию с 1990-х годов, может поступить по примеру американских производителей BMS и Eli Lilly и отдать дистрибуцию другой фирме. Вероятным претендентом на управление российским бизнесом Novo Nordisk называют зарегистрированную в Швейцарии Swixx Biopharma.

Фармацевтическая промышленность не попала под западные санкции, однако некоторые производители пытаются избавиться от бизнеса в России из-за давления общественности и проблем с логистикой. Компании прекращают работу в стране, несмотря на рост доходов— по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка российской «дочки» Novo Nordisk в 2022 году поднялась на 13 процентов год к году, до 15,39 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,3 раза, до 690 миллионов рублей.

Ранее Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. О прекращении поставок компания предупредила в ноябре 2022 года.

В мае 2022 года американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb (BMS) объявила, что покинет российский рынок. Она стала первым международным производителем лекарств, который принял решение уйти из России после начала спецоперации на Украине. Российский бизнес BMS передали партнеру компании — швейцарской Swixx BioPharma. В марте 2023 года аналогичным образом поступила Eli Lilly, специализирующаяся на производстве инсулина. Этот процесс позволит компании сохранить хотя бы один процент на рынке, чтобы вернуться после нормализации ситуации, заявили представители Eli Lilly.