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21:51, 24 мая 2023Культура

Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер

Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии
Тина Тернер

Тина Тернер. Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Швейцарская певица, «королева рок-н-ролла» Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, об этом сообщает телеканал Sky News.

Как уточнил представитель артистки, певица скончалась в среду, 24 мая, после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. «С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — подчеркнул пресс-секретарь.

В декабре 2022 года младший сын Тины Тернер Ронни умер на улице. В ожидании скорой помощи очевидцы делали мужчине искусственное дыхание, но прилагаемые усилия не принесли результата.

В 2018 году популярная певица похоронила старшего сына Крейга. Он покончил с собой в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии.

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Марина Совина
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