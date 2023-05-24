Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер

Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии

Швейцарская певица, «королева рок-н-ролла» Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, об этом сообщает телеканал Sky News.

Как уточнил представитель артистки, певица скончалась в среду, 24 мая, после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. «С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — подчеркнул пресс-секретарь.

В декабре 2022 года младший сын Тины Тернер Ронни умер на улице. В ожидании скорой помощи очевидцы делали мужчине искусственное дыхание, но прилагаемые усилия не принесли результата.

В 2018 году популярная певица похоронила старшего сына Крейга. Он покончил с собой в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии.

