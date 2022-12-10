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13:05, 10 декабря 2022Культура

Умер младший сын американской певицы Тины Тернер

TMZ: 62-летний сын американской певицы Тины Тернер умер на улице

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Младший сын 83-летней американской певицы Тины Тернер умер в Лос-Анджелесе, США. Об этом пишет TMZ.

По данным издания, утром 8 декабря неизвестный позвонил в службу спасения и сообщил, что обнаружил 62-летнего Ронни Тернера задыхающимся на улице. В ожидании скорой помощи очевидцы делали мужчине искусственное дыхание, но прилагаемые усилия не приносили результата.

Когда парамедики прибыли по указанному адресу, они попытались реанимировать Ронни. Однако спасти его не удалось, и он был объявлен мертвым на месте. Причина, по которой самочувствие сына Тернер ухудшилось, не разглашается. Известно, что он страдал от различных заболеваний и боролся с раком.

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«Ронни, ты покинул этот мир слишком рано. В печали закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», — написала исполнительница в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В 2018 году певица перенесла смерть старшего сына. На тот момент 59-летний Крейг покончил жизнь самоубийством.

Ранее Тина Тернер попрощалась с фанатами в новом документальном фильме о ней. В ленте исполнительница заявила, что последние годы своей жизни хочет провести вдали от публики и камер.

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Евгения Черкасова
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