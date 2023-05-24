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12:45, 24 мая 2023Мир

На Западе заявили о значительном ускорении темпов поставок оружия на Украину

Defence One: сроки доставки оружия Украине из США уменьшились на 30 процентов за время СВО

Фото: U.S. Air Force photo / Tech. Sgt. J.D. Strong II / Reuters

Сроки доставки оружия для Украины из США уменьшились в среднем на 30 процентов, по сравнению со временем начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об ускорении темпов предоставления военной помощи Киеву сообщает Defence One со ссылкой на представителя командования тылового обеспечения армии Соединенных Штатов.

«Дислоцированное в Европе [тыловое] подразделение, отвечающее за доставку оружия на Украину, ускорило поставки на 30 процентов по сравнению с началом полномасштабного вторжения России в прошлом году», — заявил он изданию, отметив, что чиновники Пентагона смогли переработать схему поставок и увеличить эффективность военной логистики.

Ранее стало известно, что Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на три миллиарда долларов. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что ошибка стала результатом присвоения более высокой стоимости вооружению, которое было изъято из запасов США и затем отправлено Киеву.

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Виктория Кондратьева
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