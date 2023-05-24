США прокомментировали решение суда продлить на три месяца арест Гершковичу
Посольство США обеспокоено решением российского суда продлить на три месяца арест американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом заявили в посольстве США в России. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве отметили, что российские власти «необоснованно» отказывают в консульском доступе к Гершковичу.
Американская дипмиссия также заявила, что обвинения необоснованны. Посольство призвало российские власти освободить журналиста.
Ранее Гершкович отказался признать вину и заявил о готовности доказать свою невиновность. Журналист WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, по заданию США он собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа 2023 года.