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00:27, 24 мая 2023Мир

США прокомментировали решение суда продлить на три месяца арест Гершковичу

Посольство США обеспокоено решением суда продлить на 3 месяца арест журналисту Гершковичу
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посольство США обеспокоено решением российского суда продлить на три месяца арест американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом заявили в посольстве США в России. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве отметили, что российские власти «необоснованно» отказывают в консульском доступе к Гершковичу.

Американская дипмиссия также заявила, что обвинения необоснованны. Посольство призвало российские власти освободить журналиста.

Ранее Гершкович отказался признать вину и заявил о готовности доказать свою невиновность. Журналист WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, по заданию США он собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа 2023 года.

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Марина Совина
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