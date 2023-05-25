Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 25 мая 2023Бывший СССР

Власти Молдавии предложили перенести День Победы

Правящая партия Молдавии предложила переименовать День Победы и перенести его на 8 мая

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) предложила переименовать отмечаемый 9 мая День Победы и перенести его на 8 мая в соответствии с европейскими странами. Информацию приводит «Интерфакс».

PAS внесла в парламент законопроект, согласно которому вместо «День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины» праздник будет называться «День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне».

Предложение уже раскритиковала Партия социалистов, призвав всех молдаван «объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы 9 мая», а 25 мая перед парламентом прошел протестный митинг — несколько десятков человек держали в руках плакаты «9 мая — День Победы!»

9 мая 2023 года почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты в стране. Он отметил, что полицейские задерживали празднующих День Победы во время шествия в Кишиневе. На видео попал момент, когда полицейские во время акции «Бессмертный полк» пытались заставить участницу снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Грузия запустит для россиян полеты в Европу с одной пересадкой
Косметолог раскрыла способы эффективной борьбы с пигментными пятнами
Гигантские белые грибы появились в заповеднике и удивили посетителей
Российских фехтовальщиков допустят на чемпионат мира в Италии
Создатель «Что было дальше?» назвал причину ухода звезды проекта
Госдума приняла закон о штрафах и арестах за карты с неверными границами России
Раскрыто состояние пострадавшего после покушения главы МВД ЛНР Корнета
В Киеве назвали условие начала контрнаступления ВСУ
МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России
Истребители ВВС Японии перехватили российский самолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.