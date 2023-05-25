Названа главная опасность алкоголя для женщин

Нарколог Петров заявил о большей опасности алкоголя для женщин, чем для мужчин

Пиво является крайне опасным алкогольным напитком для женщин: злоупотребление им потенциально может привести к раку молочных желез, поликистозу, бесплодию. Но опасен и другой алкоголь. Ввиду меньшего количества необходимых ферментов в организме, зависимость развивается намного быстрее, чем у мужчин. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров.

«Мы привыкли слышать, что пиво — это вредный напиток для мужчин из-за содержания в нем женского гормона эстрогена, нарушающего гормональный баланс мужчины. Но не стоит забывать о других негативных последствиях, которые вызывает данный напиток: нарушение обмена веществ, патология внутренних органов, ожирение, бесплодие. Все это может грозить как мужчинам, так и женщинам», — предупредил Петров.

Если рассматривать отдельно женщин, то, как объяснил врач, пиво может не повлиять на уровень эстрогенов, уже находящихся в организме. Но оно влияет на основную цепочку функционирования репродуктивной системы женского организма: связь яичников, гипофиза и гипоталамуса.

Именно в этой цепочке дополнительно поступающие эстрогены нарушают гормональный фон и сбивают менструальный цикл. В дальнейшем цикл может до конца не восстановиться. Нарушенный гормональный фон может привести к раку молочных желез, поликистозу, раку яичников, бесплодию Даниил Петров нарколог

Кроме того, по словам нарколога, любой алкоголь опаснее для женщин, чем для мужчин. Дело в том, что в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь. Соответственно, и зависимость развивается быстрее.

«Также алкоголь растворяется лучше, так как в женском организме на 10 процентов больше воды. Также женщины более эмоциональны и лабильны, чем мужчины, гормональные изменения проявляются сильнее и в связи с этим зависимость тоже развивается быстрее», — заключил Петров.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление пивом грозит инфарктом почки. Он объяснил, что этот напиток обладает мочегонным эффектом, однако усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани, из-за чего ухудшается фильтрационная способность почек.