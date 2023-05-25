Врач порассуждал о последствиях ранения Залужного

Врач Авербах рассказал о последствиях состояния Залужного, оно зависит от тяжести ранения

Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах порассуждал о последствиях состояния главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По его словам, оно зависит от тяжести ранения и от пораженного участка мозга, передает «Пятый канал».

Специалист отметил, что трепанация черепа, которую по ряду данных перенес главком, само по себе не влияет на состояние пациента, после нее можно вести нормальную жизнь.

«А вот от основного заболевания могут быть побочные эффекты. Не смогли всю гематому удалить, поразился какой-то участок мозга. Осколок попал, и его не достать», — добавил Авербах.

Он указал, что в случае, если осколок задел мозг, основную роль играет пораженный отдел, тогда возможны различные последствия, вплоть до потери зрения, двигательных функций и некоторых других.

При этом специалист допустил, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции, такие исходы не редки во врачебной практике.

О вероятном тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного 20 мая сообщил российский военный корреспондент Андрей Руденко. Позже стали известны подробности ранения. Утверждалось, что он получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, ему сделали трепанацию черепа и он не сможет продолжать службу. При этом расходились данные о месте получения ранения.

