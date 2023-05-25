Российский вратарь «Флориды» прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» Бобровский заявил, что рад возможности сыграть в финале Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бобровский заявил, что благодарен возможности играть на таком уровне. «Это была сложная работа. Мы поддерживали друг друга на всем пути, проявляли стойкость и наслаждались игрой», — поделился он. Россиянин отметил, что очень рад выйти в финал, однако важнее всего сейчас сохранять выдержку и получать удовольствие от матчей.

Ранее «Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли. Команда выиграла финал Восточной конференции, победив «Каролина Харрикейнс» со счетом в серии 4-0.

Соперником «Флориды» станет победитель финальной серии плей-офф Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старс». Счет в серии команд — 3-0 в пользу «Вегаса».