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08:42, 25 мая 2023Мир

МИД Китая ответил на заявления США об экономическом давлении Пекина

МИД Китая назвал обвинения США об экономическом давлении Пекина нарративной ловушкой

Фото: Thomas Peter / Reuters

Обвинения Белого дома в экономическом давлении из-за мер Китая в отношении американского производителя полупроводников Micron являются нарративной ловушкой. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в своем Twitter.

Она напомнила, что Вашингтон обвиняет Пекин в экономическом давлении. Дипломат назвала подобные заявления нарративной ловушкой. «Как насчет Huawei и более тысячи других китайских компаний под американскими санкциями?» — ответила дипломат. По ее словам, «с таким же успехом США могут утверждать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие нет».

Ранее в КНР национальным операторам критической информационной инфраструктуры запретили покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. До этого Китай начал проверку производителя микросхем Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности.

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Марина Совина
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