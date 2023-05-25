Россия отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Петербурге

Россия вышлет пятерых шведских дипломатов и закроет консульство страны в Санкт-Петербурге

Россия решила закрыть свое генконсульство в городе Гетеборг в Швеции, а также отозвать согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в заявлении на сайте МИД России.

Кроме того, российская сторона решила выслать из страны пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве. Посла Швеции в России Малену Мард вызвали во внешнеполитическое ведомство, чтобы проинформировать ее об указанных решениях.