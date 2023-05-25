ЮАР пожаловалась на давление других стран из-за нейтралитета по Украине

Президент ЮАР Рамафоса пожаловался на давление других стран из-за нейтралитета по Украине

ЮАР не изменит своей позиции по конфликту на Украине, несмотря на попытки некоторых основных торговых партнеров повлиять на руководство республики. На давление со стороны других государств пожаловался президент африканской страны Сирил Рамафоса, сообщает Bloomberg.

«Некоторым странам, в том числе и нашей, угрожают санкциями за проведение независимой внешней политики. Мы будем сохранять нашу позицию в отношении мирного разрешения конфликтов, где бы они ни возникали», — подчеркнул южноафриканский лидер.

16 мая Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Южноафриканский лидер отметил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.

В мирную миссию африканских стран также войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. В правительстве ЮАР рассказали, что воодушевлены согласием российского и украинского лидеров принять глав африканских государств.