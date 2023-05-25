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17:27, 25 мая 2023Моя страна

Музыканты из 12 стран станут хедлайнерами фестиваля «Мир Сибири»

Хедлайнерами фестиваля «Мир Сибири» в Красноярском крае станут музыканты из 12 стран
Эндрю Дональдс

Эндрю Дональдс. Фото: Uli Deck / picture alliance / Getty Images

Хедлайнерами Международного фестиваля этнической музыки «Мир Сибири» станут музыканты из 12 стран. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет на юге Красноярского края в Шушенском с 6 по 9 июля. «Будет музыкант и вокалист известного коллектива Enigma — Эндрю Дональдс, он представляет Ямайку, — сообщили в оргкомитете. — Также выступит самобытная певица из Грузии — Меги Гогитидзе».

Более того, стало известно, что на главную сцену фестиваля выйдет сербский трубач Марко Маркович со своим коллективом Brass Band. «Будут представители Израиля, Ирана, Габона и других стран», — добавили собеседники агентства.

По словам заместителя исполнительного директора фестиваля Дмитрия Сиротинина, в фестиваль примут участие не только звезды этномузыки. «Мы продолжаем открывать для сибирского зрителя и новые имена, — подчеркнул он. <…> В ближайшее время мы объявим еще имена, которые выступят на главной сцене».

Ранее сообщалось, что международный фестиваль «Мир гитары» пройдет во Владимире 25 мая на площадке областной филармонии. Среди гостей мероприятия будут профессор Миланской консерватории Бруно Джуффреди (Италия) и композитор и продюсер Стас Намин.

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Фариза Бацазова
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