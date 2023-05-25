В российском городе пройдет международный фестиваль «Мир гитары»

Международный фестиваль «Мир гитары» пройдет во Владимире 25 мая

Международный фестиваль «Мир гитары» пройдет во Владимире 25 мая. Как уточняет KP.RU, родиной праздника является Калуга, однако в этом году географию фестиваля расширили.

Поклонники инструмента из пяти стран встретятся во Владимире на площадке областной филармонии, среди гостей фестиваля будут профессор Миланской консерватории Бруно Джуффреди (Италия) и композитор и продюсер Стас Намин.

Организаторы пообещали зрителям яркую программу, включающую выступление Камерного струнного оркестра под управлением Александра Сонина. Среди хэдлайнеров будут такие артисты как Банни Брюнель и Роман Мирошниченко с участниками международного проекта «Fusion Holiday» Валерием Чернооком, Овером Серрано и Николаем Сидоренко. Специальным гостем станет Кейлин Пиплз.

Ранее сообщалось, что в Челябинске проведут фестиваль мороженого.