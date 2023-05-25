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09:21, 25 мая 2023Моя страна

В российском городе пройдет международный фестиваль «Мир гитары»

Международный фестиваль «Мир гитары» пройдет во Владимире 25 мая

Фото: Gabriel Gurrola / Unsplash

Международный фестиваль «Мир гитары» пройдет во Владимире 25 мая. Как уточняет KP.RU, родиной праздника является Калуга, однако в этом году географию фестиваля расширили.

Поклонники инструмента из пяти стран встретятся во Владимире на площадке областной филармонии, среди гостей фестиваля будут профессор Миланской консерватории Бруно Джуффреди (Италия) и композитор и продюсер Стас Намин.

Организаторы пообещали зрителям яркую программу, включающую выступление Камерного струнного оркестра под управлением Александра Сонина. Среди хэдлайнеров будут такие артисты как Банни Брюнель и Роман Мирошниченко с участниками международного проекта «Fusion Holiday» Валерием Чернооком, Овером Серрано и Николаем Сидоренко. Специальным гостем станет Кейлин Пиплз.

Ранее сообщалось, что в Челябинске проведут фестиваль мороженого.

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Варвара Кошечкина
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