Финляндия потребовала от банков раскрыть данные о крупных депозитах россиян

МИД Финляндии обязал банки передать данные о депозитах россиян свыше €100 тыс. до 27 мая

МИД Финляндии обязал банки страны раскрыть данные о крупных депозитах россиян и белорусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Требование касается только некоторых граждан России и Белоруссии и вкладов на сумму более 100 тысяч евро. Кредитные организации должны передать данные в МИД в электронном виде не позднее 27 мая. Такие меры предприняты в соответствии с нормами европейского санкционного законодательства.

Как сообщало Bloomberg, с начала боевых действий на Украине ЕС заморозил активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, на 24,1 миллиарда евро. Кроме того, были заблокированы активы российского Центробанка (ЦБ) на сумму более 200 миллиардов евро. В рамках десятого пакета санкций Евросоюз обязал банки раскрывать информацию о размещенных в них средствах российского ЦБ.

В октябре 2022 года сообщалось, что ЕК также рассматривает возможность конфискации частных активов россиян, попавших в санкционные списки. Сейчас их можно только замораживать. Чтобы создать правовую базу для более радикальных мер, ЕС может включить нарушение санкций в список преступлений, допускающих изъятие собственности.