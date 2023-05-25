Добыча газа в России упала

«Коммерсантъ»: производство газа в России в январе-апреле сократилось на 10,15 процента

В первые четыре месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 10,15 процента в годовом выражении, до 235 миллиардов кубометров. В прошлом месяце производство снизилось на 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 55 миллиардов кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

Добыча «Газпрома» упала с января по апрель практически на четверть. За этот период производство снизилось до 150,9 миллиарда кубометров (с учетом газа, сожженного в факелах). Спад обусловлен значительным сокращением экспорта в Евросоюз: сейчас поставки в относительно небольших объемах идут только через Украину и газопровод «Турецкий поток».

Эксперт Центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков отметил, что производство «Газпрома» продолжает оставаться диспропорционально низким. «Компания вынуждена нести всю тяжесть регулирования российского газового баланса, консервируя скважины на своих месторождениях в условиях резкого сокращения экспортного спроса на российский газ в Европе»,— объяснил он. На этом фоне компания хочет поднять цены для коммерческих предприятий внутри страны, чтобы компенсировать выпадающие доходы, писал ранее «Коммерсантъ».

В то же время независимые производители немного нарастили добычу. Например, НОВАТЭК в апреле увеличил производство газа на 1,6 процента, до 6,8 миллиарда кубометров. Однако показатель оказался ниже уровня апреля прошлого года в 6 процентов. За первые четыре месяца 2023 года добыча осталась примерно на уровне прошлого года — 27 миллиардов кубометров.

Специалист из Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев напоминает, что показатели по добыче газа в начале 2022 года находились на рекордных уровнях, и уже в скором времени эффект высокой базы перестанет действовать. По его прогнозам, в мае будет зафиксировано замедление спада до 5-6 процентов в годовом выражении, а в июне производство «стабилизируется на низких уровнях лета 2022 года».

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил снижение добычи топлива в стране и заявил, что такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. По его словам, цены на газ «немножечко припали» от установленного уровня, однако в целом глава государства назвал ситуацию «абсолютно стабильной».