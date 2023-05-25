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04:41, 25 мая 2023Наука и техника

Стало известно о сборке первой партии пистолетов «Удав» к 15 июня

Первую партию новейших российских пистолетов 6П72 «Удав» соберут к 15 июня в Ижевске
«Удав» с глушителем

«Удав» с глушителем. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первую партию новейших 9-миллиметровых пистолетов 6П72 «Удав» соберут к середине июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, на Ижевском механическом заводе (Ижмех) планируется запустить их серийное производство. Работа в этом направлении началась еще осенью 2022 года. Источник указал, что первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания.

«Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в войска», — подчеркнул он. Курировать производство будет заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин.

Ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в «Калашников», передал Минобороны России партии новых пистолетов 6П72 «Удав».

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Марина Совина
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