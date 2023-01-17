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14:48, 17 января 2023Наука и техника

«Калашников» передал Минобороны новые «Удавы»

«Калашников»: Минобороны России переданы партии новых пистолетов 6П72 «Удав»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерству обороны России переданы партии новых 9-миллиметровых пистолетов 6П72 «Удав». Об этом со ссылкой на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в «Калашников», сообщает ТАСС.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа поставил Министерству обороны России очередную партию 9-миллиметровых самозарядных пистолетов 6П72», — рассказали в компании.

Там же напомнили, что разработка пистолета велась в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».

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Иван Потапов
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