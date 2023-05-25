Минюст США обвинили в препятствовании расследованию дела сына Байдена

CBS: Минюст США обвинили в препятствовании расследованию дела сына Джо Байдена

Министерство юстиции США препятствовало расследованию дела Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена. В многочисленных нарушениях в разбирательстве ведомство обвинил старший специальный агент управления уголовных расследований Налогового управления США Гэри Шепли в интервью CBS.

Шепли, который курировал это дело, заявил, что, когда он взял расследование под свой контроль, сразу же обнаружил отклонения от «нормального процесса». «По указанию Минюста предпринимались шаги, которые делались либо медленно, либо не делались вовсе», — признался сотрудник.

Он подчеркнул, что нарушения, о которых он говорит, явно соответствовали интересам Хантера Байдена. «Всякий раз это, как представлялось, было выгодно объекту расследования. На протяжении нескольких лет мы замечали эти отклонения в процессе. Я просто не мог вообразить, что министерство юстиции может действовать настолько неэтично», — добавил Шепли.

Ранее Налоговое управление в своем письме американскому конгрессу обвинило администрацию США в необъективном расследовании дела Хантера Байдена. Согласно их данным, протоколы дела Байдена-младшего «отражают пристрастное и необъективное отношение к подозреваемому, что идет вразрез с профессиональными принципами сотрудников правоохранительных органов».

19 мая были раскрыты миллионные заработки сына Байдена на связях с Украиной и Китаем. Год назад прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.