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01:00, 25 мая 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда в вязаном купальнике

Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда Inamorata в вязаном купальнике

Фото: @Inamorata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость позировала перед фотографом в вязаном плавательном костюме белого цвета с открытой спиной и глубоким V-образным декольте, которое частично оголяло ее грудь. Манекенщицу запечатлели на пляже с распущенными волосами. Из аксессуаров на ней были винтажные солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца.

Известно, что упомянутый купальник еще не представлен в ассортименте марки, при этом стоимость аналогичных моделей составляет 160 долларов (13 тысяч рублей).

В апреле Эмили Ратаковски сфотографировалась в откровенном виде и развеселила фанатов. На размещенных снимках манекенщица позирует в парке, приняв провокационную позу. На ней надето бикини собственного бренда Inamorata, оформленное леопардовым принтом.

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Карина Черных
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