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09:33, 25 мая 2023Наука и техника

Раскрыты детали обнаружения пытавшихся атаковать «Иван Хурс» беспилотников

«Известия»: пытавшиеся атаковать «Иван Хурс» беспилотники были обнаружены радиосредствами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Морские беспилотники, пытавшиеся атаковать российский корабль «Иван Хурс», который охраняет газопровод «Турецкий поток» в Черном море, были обнаружены радиотехническими и гидроакустическими средствами. Соответствующие детали со ссылкой на источники раскрывают «Известия».

«Экипаж занял штатные позиции и огнем 14,5-миллиметровых пулеметов уничтожил цели. Дроны противника активно маневрировали и пытались уйти с линии огня, но были поражены на безопасном расстоянии», — пишет газета.

По словам бывшего начальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирала Валентина Селиванова, если бы российский корабль пыталось атаковать больше трех беспилотников, их перехват осуществить было бы сложнее.

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«Это очень опасно. Разведывательный корабль ведь не для боя предназначен. Раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо предпринимать меры защиты наших кораблей», — сказал эксперт.

Попытка атаки трех украинских беспилотных катеров-камикадзе на российский корабль была предпринята 24 мая.

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Иван Потапов
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