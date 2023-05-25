Раскрыты детали обнаружения пытавшихся атаковать «Иван Хурс» беспилотников

«Известия»: пытавшиеся атаковать «Иван Хурс» беспилотники были обнаружены радиосредствами

Морские беспилотники, пытавшиеся атаковать российский корабль «Иван Хурс», который охраняет газопровод «Турецкий поток» в Черном море, были обнаружены радиотехническими и гидроакустическими средствами. Соответствующие детали со ссылкой на источники раскрывают «Известия».

«Экипаж занял штатные позиции и огнем 14,5-миллиметровых пулеметов уничтожил цели. Дроны противника активно маневрировали и пытались уйти с линии огня, но были поражены на безопасном расстоянии», — пишет газета.

По словам бывшего начальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирала Валентина Селиванова, если бы российский корабль пыталось атаковать больше трех беспилотников, их перехват осуществить было бы сложнее.

«Это очень опасно. Разведывательный корабль ведь не для боя предназначен. Раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо предпринимать меры защиты наших кораблей», — сказал эксперт.

Попытка атаки трех украинских беспилотных катеров-камикадзе на российский корабль была предпринята 24 мая.