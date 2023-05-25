США не ответят на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь Госдепа США: Вашингтон не ответит на размещение ТЯО РФ в Белоруссии

В Вашингтоне не видят причин для изменения готовности своих стратегических ядерных сил в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Мы не видим причин менять готовность наших стратегических ядерных сил, также нет каких-либо свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он, добавив, что соответствующее соглашение между Москвой и Минском является «примером безответственного поведения».

Ранее официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что соглашение о развертывании российского ядерного оружия в Белоруссии не способствует деэскалации украинского конфликта.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Глава белорусского ведомства Виктор Хренин отметил, что в условиях «непрекращающихся агрессивных выпадов» НАТО такие переговоры имеют особенно важное значение.