GT: альянс России и Китая станет величайшим кошмаром США

Союз России и Китая станет серьезным геополитическим вызовом для США. Однако сотрудничество двух стран способно стабилизировать ситуацию в мире, пишет Global Times.

По мнению автора GT, причина разделенного отношения США к России и Китаю лежит в «неконтролируемых гегемонистских импульсах» и страхом перед китайско-российским альянсом, который считается величайшим кошмаром Вашингтона. Опыт всестороннего политического партнерства Москвы и Пекина показывает, что при определенном уровне сотрудничества мир становится более открытым.

Журналист добавил, что взаимодействие России и Китая «заставляет нервничать» западные издания. Сейчас они стремятся «раскрутить старую шарманку» о зависимости Москвы от Пекина для дискредитации отношений двух государств. Однако их партнерство только укрепляется благодаря активным действиям, которым Запад неспособен противостоять.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова сотрудничать с Вооруженными силами России для укрепления мира и безопасности. Армии обеих стран намерены усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.