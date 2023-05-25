Новые iPhone получат зарядку без ограничений

iPhone 15 будут поддерживать беспроводную зарядку 15 ватт с любыми аксессуарами

Компания Apple решила не ограничивать скорость беспроводной зарядки своих новых смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на сообщение известного инсайдера под ником yeux1122. Специалист заявил, что беспроводная зарядка в iPhone 15 будет работать без ограничений. Таким образом, зарядить смартфон с максимальной мощностью в 15 ватт можно будет как штатным зарядным устройством MagSafe, так и сторонними аксессуарами.

По словам авторов издания, решение оставить поддержку быстрой зарядки для любых аксессуаров iPhone кажется нетипичным для Apple. Специалисты напомнили, что аппараты серий iPhone 12, 13 и 14 можно зарядить с мощностью 15 ватт лишь при использовании устройств MagSafe. При подключении зарядки любых других производителей мощность будет снижена вдвое — до 7,5 ватта.

Ранее инсайдеры рассказали, что в смартфонах Apple с USB-C быстрая зарядка будет работать только в случае подключения сертифицированных аксессуаров. Несмотря на то что американский IT-гигант еще не выпустил девайсы линейки iPhone 15, в Евросоюзе уже отметили, что Apple не должна ограничивать возможности смартфонов при использовании сторонних зарядных устройств.

В середине мая аналитик DSCC Росс Янг заявил, что производство новых смартфонов Apple начнется в июне. Компания намерена выпустить модели iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max в начале осени.