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00:15, 25 мая 2023Россия

Оценена вероятность появления ПТСР у прошедших боевые действия россиян

Психиатр Меринов: вероятность ПТСР у свидетелей боевых действий приближается к 100%

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вероятность появления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у свидетелей боевых действий и катастроф приближается к ста процентам. Такую оценку «Ленте.ру» озвучил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова Алексей Меринов, отвечая на вопрос, насколько часто побывавшие в зоне боевых действий получают такой диагноз.

«По статистике около 7-10 процентов населения мира вообще когда-то в своей жизни сталкивались с симптомами посттравматического расстройства, а среди людей, попавших в экстремальные ситуации, соответствующий процент теоретически стремится к ста», — сказал он.

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Причин ПТСР может быть очень много. К примеру, клинические проявления этого расстройства у ребенка может вызвать даже гибель любимого домашнего животного, отметил эксперт. Часто ПТСР встречается у специалистов, чья работа заключается в спасении жизней людей: сотрудники МЧС России, врачи скорой помощи и другие. «То есть этому подвержены те, кто работает с чем-то кризисным, тяжелым. В этих случаях страдает не только тот, кто получил какие-то повреждения, но и тот, кто помогал с ними справиться», — пояснил Меринов.

Профессор напомнил, что в психиатрии есть не только посттравматический синдром, но и комплексный посттравматический синдром, которые принципиально различаются между собой. Простое ПТСР — это реакция на острую травму или трагедию. В таком случае человек переживает флешбэки из прошлого, но психическая травма не становится частью его личности.

«При комплексном ПТСР травма чаще воздействует не так остро и ярко, но делает это на протяжении долгого времени. Речь о ситуациях, когда человек находится в затяжном стрессе — в зоне боевых действий, местах лишения свободы, подвергается регулярному буллингу в школах», — подытожил врач.

Прошедшие боевые действия люди часто испытывают симптомы посттравматического стрессового расстройства. Многим из переживших войну приходится учиться жить с ними очень долго. Оправиться от тяжелого опыта им помогает реабилитация.

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Евгения Куликова
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