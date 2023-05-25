Евросоюз позволил России продолжить строительство электростанции в Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕК одобрила поправки, позволяющие России строить АЭС «Пакш-2»

Еврокомиссия (ЕК) одобрила поправки в контракт с российской компанией «Росатом», позволяющие продолжить строительство двух энергоблоков на атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит телеканал Euronews.

«Вчера мы получили зеленый свет от Еврокомиссии. Она одобрила изменения контракта, касающиеся как строительства, так и финансирования», — сообщил дипломат.

В ноябре 2016 года стало известно, что ЕК завершила свое расследование относительно возможных нарушений при строительстве АЭС «Пакш» в Венгрии и одобрила проект его строительства с участием российской стороны.

В декабре 2014 года Россия и Венгрия подписали контракт стоимостью 12 миллиардов евро на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить Будапешту кредит до 10 миллиардов евро. Средства планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоблоков.